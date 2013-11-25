Новости Общество

QR Код этой страницы
Сегодня, 14:58
  0

Росатом может свернуть проект по строительству "ядерного могильника" в Приморье

Росатом может свернуть проект по строительству

Заместитель председателя правительства Российской Федерации – полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев во время пресс-конференции во Владивостоке заявил, что Росатом рассматривает возможность закрыть проект по строительству Центра кондиционирования и долговременного хранения радиоактивных отходов под Фокино. Трутнев заявил, что ажиотаж вокруг строительства центра был использован для «политических спекуляций».

Юрий Трутнев заявил, что у Росатома есть предложение свернуть проект строительства Центра кондиционирования и долговременного хранения радиоактивных отходов, который прозвали «ядерным могильником». Однако окончательное решение еще не принято, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru.

«Пока решение – свернуть. Вот на сегодняшний день. Я когда уезжал из Москвы, разговаривал с Лихачевым (глава Росатома Алексей Лихачев), и их решение – свернуть проект... Эта тема была использована для политических спекуляций, кто-то хотел на этом авторитет себе заработать – есть такое подозрение – и заодно раскачал мнение людей», – заявил полпред.

Также он отметил, какие убытки принесет Приморью закрытие проекта. «Для экономики Приморья это минус 3,2 миллиарда и минус 300 рабочих мест», – говорит Трутнев.

Напомним, на базе Центра по обращению с радиоактивными отходами в Фокино, где с 1960-х годов занимаются ядерными отходами и топливом с советских атомных подводных лодок, планировалось построить второе предприятие − центр кондиционирования. В работе предприятия должна была принять участие и Япония, которая готова выделить 1 миллиард 158 миллионов рублей на закупку оборудования для обращения с радиоактивными отходами.

Комментировать

"Вести: Приморье" в Instagram —
жизнь приморского телевидения и радио за кадром!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:






Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря