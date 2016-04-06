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Обыски проходят в кабинете помощника ректора МГУ Невельского по строительству

Обыски проходят в кабинете помощника ректора МГУ Невельского по строительству

СОБР сегодня, 30 января, проводит обыски в кабинете Максима Веденева, бывшего директора департамента градостроительства, который сейчас занимает должность помощника ректора МГУ Невельского по строительству. Об этом "Вести: Приморье" сообщает со ссылкой на VL.ru.

Сегодня ряд СМИ сообщил об обысках в МГУ им. Невельского. По информации ТАСС, сотрудники ФСБ проводят «мероприятия по расследованиям о коррупционных преступлениях».

В пресс-службе МГУ им. Невельского сообщили, что в учреждении проходят штатные проверки. Информацию о том, что в вузе проходят обыски с привлечением спецслужб, в пресс-службе не подтвердили.

По словам источника РИА Новости, оперативные действия проходят у руководства университета.

Напомним, в декабре в ходе визита в МГУ им. Невельского замглавы Росморречфлота Андрей Тарасенко сообщил об отставке Сергея Огая. Экс-ректор теперь будет заниматься научно-исследовательской работой. Сейчас должность ио ректора занимает Владимир Клоков.

Морской государственный университет имени адмирала Г. И. Невельского - это высшее учебное заведение, которое занимается подготовкой специалистов морского транспорта. Один из крупнейших морских вузов в России.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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