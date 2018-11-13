Анонс на 31 января
31 января в 17.00 − Приморская государственная картинная галерея (Алеутская, 12) − творческая встреча с художником Владимиром Погребняком.
31 января в 18.30 − Театр имени М. Горького (Светланская, 49) − спектакль «Верная жена».
31 января в 18.30 − Приморская краевая филармония (Светланская, 15) − перформанс «Куклы» playback-театра «Тайник».
31 января в 19.00 – Black Chilla (Океанский пр-т, 169) – вечер рубрики «Открытый микрофон» проекта Stand Up Comedy Vladivostok.
31 января в 19.00 − Приморская сцена Мариинского театра (Фастовская, 20) − балет «Жизель».
31 января в 13.00 в г. Арсеньев, стадион «Восток» - ХК «Восток» - ХК «СКА-Нефтяник-2». Всероссийские соревнования по хоккею с мячом среди команд Высшей лиги.
31 января в г. Минск - ХК «Динамо-Минск» - ХК «Адмирал» Владивосток. Чемпионат КХЛ по хоккею сезона 2018/19 гг.
31 января – Международный день ювелира.
31 января – День рождения русской водки.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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