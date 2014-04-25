На субсидирование авиаперевозок на Дальнем Востоке выделят еще 5,2 млрд рублей

Правительство РФ в ближайшее время выделит дополнительно 5,2 млрд рублей на субсидируемые авиаперевозки на Дальнем Востоке. Об этом сообщил журналистам во Владивостоке вице-премьер, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев, передает «Вести: Приморье».

«[В этом году] эти цели профинансированы на 2,8 млрд рублей. Мы уже подготовили проект постановления правительства РФ <...> о дополнительных 5,2 [млрд рублей], это увеличивает сумму выделенных средств практически в три раза... Решение будет принято в ближайшее время», - сказал Трутнев.

Полпред пояснил, что это связано с тем, что ранее был утверждены новые категории льготников, которые подпадают под субсидированные перевозки. Кроме того, по его словам, может быть рассмотрено субсидирование авиабилетов по самому Дальнему Востоку.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]