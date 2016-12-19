В четверг владивостокцы лишатся самого дорогого

31 января будут временно ограничены услуги теплоснабжения у части жителей Ленинского района Владивостока, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-секретаря структурного подразделения «Приморские тепловые сети» филиала «Приморская генерация» АО «ДГК».

Часть жителей Ленинского района в четверг, 31 января, останется без теплоснабжения в связи со срочными ремонтными работами на магистральной теплотрассе. Специалисты СП «Приморские тепловые сети» филиала «Приморская генерация» АО «Дальневосточная генерирующая компания» (ДГК) начнут ремонтные работы в 10.00 и завершат к 16.00 того же дня.

Услуги теплоснабжения временно ограничат по следующим адресам:

ул. Абрекская: 4, 6а, 8а, 8в;

Академический переулок: 2;

ул. Всеволода Сибирцева: 10, 12, 15, 22, 24;

ул. Дальзаводская: 1, 1в, 2, 2б, 4, 17, 21, 23, 25, 27, 31;

ул. Капитана Шефнера: 2, 2а, 6;

ул. Карла Либкнехта: 4, 6, 8, 10а;

Корабельная Набережная: 6;

ул. Лазо: 3, 4, 5, 6, 6б, 6в, 8, 9;

ул. Маньчжурская: 4, 8, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 31а, 33, 35, 37, 39, 70, 72, 74, 76а;

ул. Махалина: 3, 3а, 5, 9, 11а;

ул. Металлистов: 3, 5;

ул. Муравьева-Амурского: 4, 5, 6, 7, 7/9, 11, 11/13, 15, 21;

ул. Петра Великого: 2, 4, 6, 8;

ул. Пионерская: 1, 6;

Почтовый переулок: 5, 5а, 5б, 5в, 7, 7а, 9;

ул. Пушкинская: 4, 6, 7, 8, 8б, 10, 13, 14, 15/1, 15/2, 15/3, 16, 17, 17а, 18, 19, 20, 21а, 22, 23, 25, 25а, 25б, 25в, 25д, 25е, 27, 32, 33, 33а, 34, 35, 35а, 37, 38, 39, 40, 41, 41а, 45, 46, 48, 50, 52, 55, 63, 68, 68у, 71, 83, 85, 87, 89, 107, 107/1, 107в, 109, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137;

ул. Светланская: 11, 50, 51, 51а, 52, 53, 54, 55; 55б, 55в, 56, 57, 59, 61, 63, 65а, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 72а, 72в, 73, 73а, 74, 76, 78, 80, 80а, 82, 83, 85, 86, 87, 87в, 88, 89, 103, 105, 105а, 106, 108, 108а, 108б, 108д, 108е, 108з, 109, 109/3, 109а, 111, 113, 113г, 115, 117, 119б, 123, 123а, 125, 127, 127а, 131б, 133, 143, 145, 147, 155, 157, 161, 163, 165а, 167, 167а, 169/171, 173;

ул. Славянская: 17, 19;

ул. Тунгусская: 8, 10, 10а, 12;

ул. Уборевича: 6а;

ул. Шкипера Гека: 14, 15, 15/1, 15у, 16, 24, 26;

ул. Экипажная: 1, 1а, 4, 8, 8/1, 17, 18, 18/1, 19, 20, 21.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]