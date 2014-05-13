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Две российские компании оштрафованы за вылов рыбы с использованием иностранных судов

Две российские компании оштрафованы за вылов рыбы с использованием иностранных судов

Фото: РИА Воронеж

Фрунзенский районный суд Владивостока оштрафовал две российские компании на 38 млн рублей за вылов рыбы на иностранных судах.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Интерфакс-Дальний Восток", суд оштрафовал российскую компанию ООО "РефТрансСервис" на 18 млн 820 тыс. рублей, а компанию ООО "Гродтерм - ДВ" на 19 млн рублей за нарушение требований или условий лицензии, регламентирующих деятельность во внутренних морских водах. то есть за то, что рыбачили на иностранных судах в российских водах. По российскому законодательству, промышленным рыболовством в водах РФ могут заниматься только лица, зарегистрированные в России.

Установлено, что  российская компания "РефТрансСервис" рыбачила в территориальном море РФ на зафрахтованном транспортном рефрижераторе "Мариам", собственником которого является гонконгская компания. На его борту пограничники обнаружили около 1, 250 тыс. тонн. морепродуктов.

Компания ООО "Гродтерм - ДВ" из Приморья ловила рыбу в водах РФ на транспортном рефрижераторе "Ретривер", собственником которого является иностранная компания. Общий вес обнаруженной на его борту морепродукции превысил 1, 850 тыс. тонн.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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