Гражданин Северной Кореи пытался ввезти в Приморье почти вагон нелегальной лапши

Попытку незаконного ввоза из Северной Кореи более 660 кг лапши пресекли сотрудники Уссурийской таможни. Гражданин КНДР пытался ввезти лапшу для продажи соотечественникам, находящимся в России. Правонарушение было выявлено в пункте пропуска ЖДПП Хасан. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-секретаря Уссурийской таможни.

При досмотре пассажирского вагона сотрудники таможенного поста обнаружили под нижними полками в каждом купе по 2-3 мешка лапши производства КНДР.

Всего было обнаружено 27 мешков общим весом 668,6 кг. Владелец товара, гражданин КНДР, при устном опросе пояснил, что лапшу из гречневой муки он вез для продажи. Товар не был задекларирован и значительно превышал норму провоза для личного потребления.

Уссурийская таможня в отношении жителя Северной Кореи возбудила дело об административном правонарушении. Правонарушителю грозит штраф в размере от одной второй до двукратного размера стоимости товара, с конфискацией. Товар изъят, направлен на экспертизу.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]