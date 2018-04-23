Приморец украл ювелирные изделия у возлюбленной своего знакомого

Первореченским районным судом г. Владивостока вынесен приговор жителю края, который осужден за совершение кражи.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру, преступление совершено в январе 2018 года, когда фигурант находился в гостях у своего знакомого, проживающего на проспекте 100-летия Владивостока.

Выбрав удобный момент, гость похитил принадлежащие возлюбленной хозяина квартиры кольцо с бриллиантами, серьги и браслет общей стоимостью порядка 185 тыс. рублей.

Скрывшись после этого с места преступления, злоумышленник распорядился похищенным по собственному усмотрению.

Признав подсудимого виновным в совершении указанного преступления, суд назначил ему за содеянное наказание в виде реального лишения свободы.

Учитывая, что на момент совершения преступления у фигуранта имелась непогашенная судимость за совершение аналогичных преступлений, суд назначил ему окончательное наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

В ходе судебного заседания подсудимый вину в предъявленном ему обвинении признал в полном объеме, ущерб частично погашен.

Приговор в законную силу не вступил.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]