Приморец украл ювелирные изделия у возлюбленной своего знакомого
Первореченским районным судом г. Владивостока вынесен приговор жителю края, который осужден за совершение кражи.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру, преступление совершено в январе 2018 года, когда фигурант находился в гостях у своего знакомого, проживающего на проспекте 100-летия Владивостока.
Выбрав удобный момент, гость похитил принадлежащие возлюбленной хозяина квартиры кольцо с бриллиантами, серьги и браслет общей стоимостью порядка 185 тыс. рублей.
Скрывшись после этого с места преступления, злоумышленник распорядился похищенным по собственному усмотрению.
Признав подсудимого виновным в совершении указанного преступления, суд назначил ему за содеянное наказание в виде реального лишения свободы.
Учитывая, что на момент совершения преступления у фигуранта имелась непогашенная судимость за совершение аналогичных преступлений, суд назначил ему окончательное наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.
В ходе судебного заседания подсудимый вину в предъявленном ему обвинении признал в полном объеме, ущерб частично погашен.
Приговор в законную силу не вступил.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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