Житель Владивостока, стоящий на учете в наркодиспансере, хотел получить водительские права
Приговором Советского районного суда г. Владивостока местный житель признан виновным в даче взятки. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.
Как установлено в судебном заседании, преступление совершено в январе 2018 года лицом, состоявшим на учете в местном наркологическом диспансере.
Желая получить водительское удостоверение, фигурант решил подкупить должностное лицо диспансера, чтобы тот снял его с учета.
После передачи посредником взятки в размере 15 тыс. рублей в информационную статистическую базу наркологического диспансера были незаконно внесены изменения о снятии фигуранта с учета.
Признав подсудимого-взяткодателя виновным в содеянном, суд назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.
По факту получения взятки должностным лицом учреждения здравоохранения и посредника уголовное дело выделено в отдельное производство.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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