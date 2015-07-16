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Житель Владивостока, стоящий на учете в наркодиспансере, хотел получить водительские права

Житель Владивостока, стоящий на учете в наркодиспансере, хотел получить водительские права

Фото: ТСН

Приговором Советского районного суда г. Владивостока местный житель признан виновным в даче взятки. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.

Как установлено в судебном заседании, преступление совершено в январе 2018 года лицом, состоявшим на учете в местном наркологическом диспансере.

Желая получить водительское удостоверение, фигурант решил подкупить должностное лицо диспансера, чтобы тот снял его с учета.

После передачи посредником взятки в размере 15 тыс. рублей в информационную статистическую базу наркологического диспансера были незаконно внесены изменения о снятии фигуранта с учета.

Признав подсудимого-взяткодателя виновным в содеянном, суд назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

По факту получения взятки должностным лицом учреждения здравоохранения и посредника уголовное дело выделено в отдельное производство.


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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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