Краевые депутаты согласовали нового первого вице-губернатора Приморья. Видеорепортаж Сергея Станчика и Василия Соколова
Краевые депутаты собрались на первое заседание в 2019 году. Парламентарии Законодательного Собрания обсудили около 50 самых разных вопросов.
Рассмотрены новые законопроекты. Внесены изменения и поправки в действующие нормативные акты. Но, пожалуй, самой главной частью заседания стало избрание нового первого вице-губернатора Приморья. Главный вопрос повестки дня — согласование нового первого вице-губернатора Приморья. Кандидат на эту должность — Вера Щербина, которая раньше была председателем правительства Сахалинской области.
Александр Ролик, председатель Законодательного Собрания Приморского края: «Эту кандидатуру вносит губернатор Приморского края Олег Николаевич Кожемяко. Вера Георгиевна выступала у нас на профильном комитете. Проявила себя человеком высококвалифицированным. Поэтому я думаю, что сегодня депутаты поддержат предложение губернатора».
Депутаты голосуют. И кандидатура Щербины согласована. По словам нового первого вице-губернатора, большое внимание она планирует уделять работе с муниципалитетами.
Вера Щербина, первый вице-губернатор Приморского края: «Работа вся впереди! И мы с депутатами уже обсуждали, какие мы первоочередные задачи поставим для реализации. Очень много поступило вопросов именно по работе с органами местного самоуправления».
Также на заседании депутаты голосовали за кандидатуру нового члена Общественной палаты. Вакантное место образовалось после перехода представителя парламента Ирины Медведевой на должность вице-губернатора.
Джамбулат Текиев, председатель комитета Законодательного Собрания Приморского края по региональной политике и законности: «Из 10 кандидатов, они внесены в список для тайного голосования, сегодня будет избран один в общественную палату от ЗС ПК и он начнет там работать».
В Общественную палату депутаты делегировали Павла Гетмана. Сразу после процедуры голосования началось обсуждение поправок в краевой закон «О физической культуре и спорте».
Игорь Чемерис, председатель комитета Законодательного Собрания Приморского края по социальной политике и защите прав граждан: «Спортсмен, который выиграл чемпионат мира по дзюдо, которое входит в Олимпийскую программу, он получает миллион рублей. Его тренер — 700 тысяч. А спортсмен, который выиграл чемпионат мира по самбо, который не входит в олимпийскую программу, но является для Приморского края базовым. У нас много спортсменов занимаются самбо. Он получит 20 тысяч рублей. Это действительно дикая не справедливость».
После рассмотрения новых законопроектов, а также внесения изменений и поправок в действующие нормативные акты парламентарии заслушали отчет Николая Афанасьева, начальника УМВД по Приморскому краю. Депутаты высоко оценили представленную статистику.
Александр Лось, депутат Законодательного Собрания Приморского края: «В целом ситуация улучшилась. Количество преступлений значительно сократилось. Причем приводились такие цифры, что сейчас, как на уровне советских времен».
В ходе первого заседания '19-го года краевые парламентарии обсудили около 50 вопросов, касающихся всех аспектов жизни приморцев.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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