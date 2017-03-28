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Два лесных пожара потушили в Приморье

Два лесных пожара потушили в Приморье

Два лесных пожара потушили в Приморье за прошедшие сутки, 30 января. Возгорания произошли в Шкотовском и Ханкайском районах.

Как сообщили «Вестям: Приморье» в краевом департаменте лесного хозяйства, пожар ликвидирован в Шкотовском районе на территории Кучелиновского участкового лесничества. В его тушении были задействованы 10 сотрудников Приморской авиабазы и две единицы техники.

Еще одно возгорание потушено в Ханкайском районе в пределах Ильинского участкового лесничества. К тушению привлекались пять человек и одна единица техники.

«По данным космического мониторинга ИСДМ “Рослесхоз”, на территории Приморского края выявлено 13 тепловых аномалий», – сообщили в департаменте.

Всего с начала года в Приморье произошло 23 лесных пожара. Специалисты отмечают: в большинстве случаев причиной пожара в лесах становится переход палов с земель иного назначения. Только в минувшие выходные краевые пожарные потушили более 120 палов.

Напомним, особый противопожарный режим продолжает действовать в трех муниципалитетах: Уссурийском городском округе, Партизанском и Хасанском районах. Также с 11 января решением краевой КЧС под руководством Губернатора Олега Кожемяко в 19 муниципалитетах объявлено открытие пожароопасного сезона на части земель лесного фонда.

Сообщить о пожаре можно по единому телефону: 112, воспользовавшись «прямой линией» лесной охраны: 8 (800) 100-94-00.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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