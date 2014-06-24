В еще в одном районе Приморья выявлен ящур, введен режим ЧС
Больные ящуром животные выявлены еще в одном муниципалитете Приморья — Октябрьском районе, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на «Интерфакс».
По распоряжению администрации Приморского края, в двух хозяйствах в селах Заречное и Синельниково-1, где выявлено это заболевание, введен карантин, поголовье будет уничтожено.
В Покровском сельском поселении, в состав которого входят эти села, введен режим ЧС, ведется вакцинация скота, сообщили в администрации района.
Октябрьский район Приморья стал четвертым муниципалитетом Приморья, где в этом году выявлен ящур.
Ранее диагноз был обнаружен еще на трех свинокомплексах в Михайловском и Спасском районах, где содержится более 65 тыс. свиней, а также в Уссурийском городском округе. Поголовье уничтожат. Проводится комплекс карантинных мероприятий. Власти края заявили, что компенсируют ущерб владельцам частных подворий, чей скот был изъят и уничтожен из-за ящура.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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