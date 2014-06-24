Новости Происшествия

QR Код этой страницы
Сегодня, 11:57
  0

В еще в одном районе Приморья выявлен ящур, введен режим ЧС

В еще в одном районе Приморья выявлен ящур, введен режим ЧС

Больные ящуром животные выявлены еще в одном муниципалитете Приморья — Октябрьском районе, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на «Интерфакс».

По распоряжению администрации Приморского края, в двух хозяйствах в селах Заречное и Синельниково-1, где выявлено это заболевание, введен карантин, поголовье будет уничтожено.

В Покровском сельском поселении, в состав которого входят эти села, введен режим ЧС, ведется вакцинация скота, сообщили в администрации района.

Октябрьский район Приморья стал четвертым муниципалитетом Приморья, где в этом году выявлен ящур.

Ранее диагноз был обнаружен еще на трех свинокомплексах в Михайловском и Спасском районах, где содержится более 65 тыс. свиней, а также в Уссурийском городском округе. Поголовье уничтожат. Проводится комплекс карантинных мероприятий. Власти края заявили, что компенсируют ущерб владельцам частных подворий, чей скот был изъят и уничтожен из-за ящура.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

"Вести: Приморье" в Instagram —
жизнь приморского телевидения и радио за кадром!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:






Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря