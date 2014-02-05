В магазинах Артема несовершеннолетним продавали алкоголь

«Народный контроль» выявил факты продажи алкогольной продукции несовершеннолетним в артемовских магазинах. - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на портал города Артема. По словам координатора партийного проекта, депутата Думы Александра Левицкого из шести посещённых ими магазинов в трех продали детям алкоголь без проблем.

«В центре города 16-летняя девочка без проблем купила в магазине пиво, паспорт не спрашивали. Мы попутно проверили пивной магазин, находящийся по соседству, мальчик 16 лет приобрёл пиво на розлив. Вызвали наряд полиции, приехала группа, повторно сделали контрольную закупку, все повторилось. На продавцов были составлены протоколы об административном правонарушении. Хочется отметить, что продавцы магазинов не знают, что штраф за подобное правонарушение ложится на их плечи, и составляет от 30000 до 60000 рублей» - комментирует депутат Александр Левицкий.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]