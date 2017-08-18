Круизные лайнеры посетят Владивосток 16 раз за сезон

2019 год обещает стать насыщенным для Владивостока в сфере круизного туризма — город посетит 16 лайнеров. Первого морского гиганта во Владивостоке встретят уже 20 марта, завершится сезон 17 октября.

Почти каждый месяц, кроме июня, Владивосток будет принимать по три крупных морских лайнера с туристами на борту. А 22 апреля во Владивостоке пришвартуются сразу два пассажирских гиганта — голландский Westerdam и итальянская Costa neoRomantica.

Кстати, именно на Costa neoRomantica 30 мая смогут отправиться в круиз пассажиры из Владивостока. Мечты тех, кто 10 лет грезил о приморской столице, как точке начала или завершения круиза, стали реальностью. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на администрацию города.

Стать пассажиром лайнера может любой турист – житель Приморья, России или зарубежья. Главное – выполнить визовые требования и успеть забронировать маршрут.

В последние годы Владивосток пользуется большим вниманием круизных операторов. Благодаря судозаходам крупных лайнеров познакомиться с приморской столицей смогли 13,5 тысяч иностранных гостей. Также в декабре прошлого года был завершен основной этап работ по доведению глубин 1-го и 2-го причалов порта до паспортных. Теперь Владивосток сможет принять суда такого крупного круизного оператора, как Royal Caribbean.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]