На одной из интернет-барахолок появилось объявление о продаже базы отдыха «Лазурный берег» на Шаморе

Базу отдыха «Лазурный берег» на Шаморе (правая оконечность бухты Лазурной) продают за 800 млн рублей на одной из интернет-барахолок Приморья. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на VL.ru.

Более 40 гектаров земли на берегу моря – базу «Лазурный берег» продают за 800 млн рублей. Земля находится в собственности и расположена в зоне Ж-2, которая предполагает размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома, блокированной малоэтажной застройки, индивидуального жилого строительства, бытовых объектов, школ, больниц и магазинов. Гостиничная деятельность занесена в условно-разрешенные виды использования, то есть требуются дополнительные разрешения.

Согласно кадастровой карте, участок и смежные с ним отведены под размещение туристической базы «Лазурный берег». 41 гектар в прибрежной зоне был продан в 2010 году, право собственности зарегистрировано на ЗАО «Приморсктурист» в 2016 году.

Отметим, что примерно в этом районе построить парк развлечений намеревался резидент свободного порта Владивосток. Общая стоимость инвестиционного проекта – 6,9 миллиарда рублей. На площади более 20 гектаров во Владивостоке планируется разместить выставочный павильон с экспозициями, иллюстрирующими фрагменты из жизни и культурные особенности народов мира, гостиницу, тематические домики для проживания туристов, парк аттракционов, аквапарк и другие объекты.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]