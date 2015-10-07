Во Владивостоке задержан лже-сантехник, обманывавший пенсионеров

В дежурную часть отдела полиции №3 УМВД России по городу Владивостоку (Первореченский район) поступило заявление 76-летней жительницы краевого центра о краже.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Они опросили заявительницу, возможных очевидцев и осмотрели место происшествия. Установлено, что злоумышленник попал в квартиру, представившись сантехником. Якобы проверив счетчики воды, мужчина ушел, а хозяйка обнаружила пропажу кошелька с деньгами. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении кражи сотрудники уголовного розыска задержали 46-летнего ранее судимого жителя Владивостока.

В отделе полиции мужчина дал признательные показания и сознался в совершении еще трех аналогичных преступлений.

Возбуждены уголовные дела по статье «кража».

Санкция за данное преступление предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет.

В настоящее время полицейские проверяют подозреваемого на причастность к аналогичным преступлениям.

Видео - УМВД по ПК.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]