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Полиция: Водитель, погибший в ДТП в пос. Подъяпольское ранее привлекался к ответственности за пьяную езду

Полиция: Водитель, погибший в ДТП в пос. Подъяпольское ранее привлекался к ответственности за пьяную езду

Фото: УМВД по ПК

ДТП со смертельным исходом произошло в районе дома №1а на улице Школьная в посёлке Подъяпольское. На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции, бригада скорой медицинской помощи. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

Установлено, что 41-летний водитель автомобиля «Тойота Чайзер» двигался по улице Прибрежная в направлении Школьной. Не справившись с управлением, мужчина совершил наезд на железобетонное дорожное ограждение, отделяющее проезжую часть от пешеходной зоны.

В результате автоаварии водитель получил тяжелые травмы, от которых скончался на месте происшествия.

Помимо водителя в салоне «Тойоты» находились двое пассажиров. Мужчины госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

На момент происшествия стаж вождения водителя составил 10 лет, ранее мужчина  привлекался  к административной ответственности по ч.1 ст. 12.8 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения).

ДТП произошло в темное время суток на участке с сухим асфальтовым покрытием.  Данный участок автодороги очагом аварийности не является.

По факту происшествий проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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