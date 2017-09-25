Полиция: Водитель, погибший в ДТП в пос. Подъяпольское ранее привлекался к ответственности за пьяную езду
ДТП со смертельным исходом произошло в районе дома №1а на улице Школьная в посёлке Подъяпольское. На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции, бригада скорой медицинской помощи. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.
Установлено, что 41-летний водитель автомобиля «Тойота Чайзер» двигался по улице Прибрежная в направлении Школьной. Не справившись с управлением, мужчина совершил наезд на железобетонное дорожное ограждение, отделяющее проезжую часть от пешеходной зоны.
В результате автоаварии водитель получил тяжелые травмы, от которых скончался на месте происшествия.
Помимо водителя в салоне «Тойоты» находились двое пассажиров. Мужчины госпитализированы с травмами различной степени тяжести.
На момент происшествия стаж вождения водителя составил 10 лет, ранее мужчина привлекался к административной ответственности по ч.1 ст. 12.8 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения).
ДТП произошло в темное время суток на участке с сухим асфальтовым покрытием. Данный участок автодороги очагом аварийности не является.
По факту происшествий проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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