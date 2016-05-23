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Во Владивостоке погибла девушка, выпав из окна

Во Владивостоке погибла девушка, выпав из окна

Сотрудники полиции проводят проверку по факту несчастного случая, в результате которого погибла девушка. Пострадавшая выпала из окна седьмого этажа жилого дома, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на VL.ru.

После полуночи случайные прохожие позвонили в скорую и сообщили, что из окна квартиры на седьмом этаже на Народном проспекте выпала девушка. Прибывшие врачи оказали 18-летней пострадавшей первую помощь и доставили ее в реанимацию, где от полученных в результате падения травм она скончалась.

По факту гибели пострадавшей стражи порядка начали проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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