Приморские огнеборцы спасли животных от гибели на пожаре

Пожар произошел на животноводческом предприятии на улице Колхозная в селе Новоникольск (пригород Уссурийска). Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарной охраны Уссурийского ГО в 9.26. Немедленно на место происшествия были направлены сотрудники пожарной охраны Уссурийского гарнизона, по прибытии которых наблюдалось открытое горение кровли строения по всей площади.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу МЧС, пожарным удалось не допустить распространение огня на помещения с животными и соседние строения. На пожаре не пострадали ни животные, ни работники предприятия.

В 10.32 пожар был локализован, а в 11.03 ликвидировано открытое горение. Общая площадь пожара не превысила 1200 кв. м. В настоящий момент ведётся проливка горевшей кровли.

Видео - ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]