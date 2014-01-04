Приморские огнеборцы спасли животных от гибели на пожаре
Пожар произошел на животноводческом предприятии на улице Колхозная в селе Новоникольск (пригород Уссурийска). Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарной охраны Уссурийского ГО в 9.26. Немедленно на место происшествия были направлены сотрудники пожарной охраны Уссурийского гарнизона, по прибытии которых наблюдалось открытое горение кровли строения по всей площади.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу МЧС, пожарным удалось не допустить распространение огня на помещения с животными и соседние строения. На пожаре не пострадали ни животные, ни работники предприятия.
В 10.32 пожар был локализован, а в 11.03 ликвидировано открытое горение. Общая площадь пожара не превысила 1200 кв. м. В настоящий момент ведётся проливка горевшей кровли.
Видео - ГУ МЧС России по Приморскому краю.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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