Во Владивостоке оштрафованы владельцы кафе, магазинов и парикмахерских
10 предпринимателям Первореченского района выписаны штрафы за отсутствие мусорных урн, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации города.
Рейд по выявлению нарушителей правил благоустройства среди предпринимателей провели в Первореченском районе Владивостока. В итоге сразу 10 владельцев магазинов, кафе и парикмахерских получили штрафы.
В административно-территориальном управлении рассказали, что в рамках одного из последних плановых рейдов особое внимание было уделено наличию возле магазинов, кафе, парикмахерских, салонов связи и других организаций мусорных урн. По десяти адресам по проспекту 100-летия Владивостока было выявлено их отсутствие. Предпринимателей вызвали на комиссию и оштрафовали за данный проступок.
К слову, большинство предпринимателей не стали дожидаться новых проверок и новых штрафов и сразу закупили и установили рядом со своими организациями урны.
«Получил штраф в пять тысяч, а урну купил за две тысячи рублей. Не думал, если честно, что за отсутствие урны предусмотрены такие большие штрафы. Впредь точно нарушать не будем», - поделился один из правонарушителей.
Отметим, что штрафы в размере пяти тысяч рублей были выписаны каждому предпринимателю-нарушителю.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
19.10.2018 327 протоколов составлено в сентябре во Владивостоке на нарушителей порядка
-
06.03.2017 Владельцам торговых точек выписывают штрафы за неубранный снег
-
25.01.2016 Предприятия торговли хуже остальных убирают снег
-
24.09.2015 Штрафы за нарушение благоустройства пополняют бюджет Владивостока
-
15.01.2015 Штрафы - хороший стимул для уборки снега и наледи предприятиями и организациями
-
30.12.2014 Владельцы магазинов, кафе и автомоек за наледь и снег на своих территориях расплачиваются штрафами
Добавить комментарий