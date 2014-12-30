Во Владивостоке оштрафованы владельцы кафе, магазинов и парикмахерских

10 предпринимателям Первореченского района выписаны штрафы за отсутствие мусорных урн, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Рейд по выявлению нарушителей правил благоустройства среди предпринимателей провели в Первореченском районе Владивостока. В итоге сразу 10 владельцев магазинов, кафе и парикмахерских получили штрафы.

В административно-территориальном управлении рассказали, что в рамках одного из последних плановых рейдов особое внимание было уделено наличию возле магазинов, кафе, парикмахерских, салонов связи и других организаций мусорных урн. По десяти адресам по проспекту 100-летия Владивостока было выявлено их отсутствие. Предпринимателей вызвали на комиссию и оштрафовали за данный проступок.

К слову, большинство предпринимателей не стали дожидаться новых проверок и новых штрафов и сразу закупили и установили рядом со своими организациями урны.

«Получил штраф в пять тысяч, а урну купил за две тысячи рублей. Не думал, если честно, что за отсутствие урны предусмотрены такие большие штрафы. Впредь точно нарушать не будем», - поделился один из правонарушителей.

Отметим, что штрафы в размере пяти тысяч рублей были выписаны каждому предпринимателю-нарушителю.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]