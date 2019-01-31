Сегодня, 31 января, утром на связь с родственниками вышел один из моряков морозильного траулера "Ардатов", которое находится на промысле в Охотском море, и сообщил, что при перегрузке рыбы на другое судно "Ардатов" получил пробоину.

"При перегрузке рыбы на другое судно "Ардатов" получил пробоину. На утро сегодняшнего дня воды было по колено. Генератор не работал", - сообщил отец моряка на Whatsapp редакции "Вести: Приморье". И обещал предоставить соответствующее видео.

Автономный морозильный траулер "Ардатов" принадлежит Находкинской БАМР.

В морской спасательно-координационный центр Владивостока никаких официальных сообщений о происшествии на "Ардатове" не поступало.

Между тем, о злоключениях на "Ардатове" поступают все новые сообщения.

«Затопило пять кают, столовую. Воды по колено. Не работают генераторы. Трое суток стоят без света и воды. Капитан ничего не предпринимает. SOS не работает», — рассказала жена другого моряка.

Как сообщает сайт «НовостиНаходки.рф», в офисе НБАМР ситуацию не комментируют и переадресовали вопрос во Владивосток. Там близким моряков Находки заявили, что проблем на судне нет. Тем не менее, информация о пробоине поступила из двух источников, которые созванивались с сотрудниками НБАМР, которые в данный момент находятся на «Ардатове».

Ранее матросам на «Ардатове» запрещали мыться, ну а первая информация о проблемах на траулере поступила 10 января. Тогда из-за поломки двигателя, судно около девяти часов простояло в открытом море без света и воды. Машину запустили с трудом. При этом, капитан снял с себя ответственность за команду. Позже ситуация нормализовалась.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]