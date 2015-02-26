Приморье стоит на эпидемическом пороге. Грипп и ОРВИ захватили ряд муниципалитетов, по-прежнему актуально проблема пневмонии. Однако на сегодня медики не спешат бить тревогу — врачи уверяют, что повышенная заболеваемость носит сезонный характер.

- Здравствуйте, масочку можно у вас купить?

- Кого?

- Маску защитную!

- Да, три штучки в упаковочке...

Снимая репортаж про грипп и ОРВИ, съемочная группа, в первую очередь, закупается персональными защитными средствами. Во Владивостоке, как и во всем крае, продолжается сезон вирусных заболеваний. Однако, несмотря на это, в аптеках в центре города маски — не самый ходовой товар.

Наталия Нагаткина, заведующая аптекой: «В нашей аптеке я большого всплеска не вижу. Регулярно спрашивают, но не сверх нормы».

- То есть бывало и больше?

- Да, да. В сезоны прошлого года, позапрошлого, было больше.

Чуть больше недели назад Роспотребнадзор сообщал о том, что в регионе на 10 % превышен эпидемический порог. Но на сегодняшний день цифры врачебной статистики, действительно, изменились в лучшую сторону. Грипп и ОРВИ продолжают «свирепствовать» лишь в отдельных городах и районах края — повышенная заболеваемость сохраняется в 11 муниципалитетах.

Евгений Талов, корреспондент: «Распространенный миф — заразиться гриппом и ОРВИ легче всего в общественном транспорте. По статистике, скорее всего, вы подхватите заболевание, общаясь с самыми близкими людьми — детьми, мамами и папами».

Это не означает, что общение с близкими нужно прекратить. Врачи лишь советуют соблюдать всевозможные меры профилактики. Помимо ежегодных прививок, специалисты в один голос говорят об одном: не стоит заниматься самолечением! Если у вас симптомы гриппа, обращайтесь ко врачу.

Ольга Дадалова, заведующая инфекционным отделением краевой клинической больницы №2: «Ношение маски, промывание носа — и больному, и здоровому, который с ним общается. Что еще? Часто мыть руки, потому что мы, потрогав нос, носим этот вирус потом на руках. Принимать много фруктов и овощей. Ну, и обильное питье».

Из-за гриппа и ОРВИ во Владивостоке полностью не закрыта ни одна школа или детский сад. Однако занятия частично прекращены в четырех классах и восьми дошкольных группах в различных районах города. Из-за повышенной заболеваемости временно не работает один детсад в Находке, закрыты садик и школа в Лазовском районе края. Также для жителей региона на сегодня актуальна проблема пневмонии — врачи уверяют, что ситуация держится под контролем. Накануне Роспотребнадзор опроверг информацию о якобы 10 погибших от пневмонии в Находке.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]