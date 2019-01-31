Жители Уссурийска обеспокоены мерами безопасности на местном автовокзале
На уссурийсокм автовокзале не соблюдаются меры безопасности. Об этом свидетельствует видео, присланное в редакцию "Вести: Приморье".
Люди спокойно проходят через рамку-металлодетектор, которая постоянно оповещает о наличии металлических предметов. Однако, пассажиры беспрепятственно проходят в здание автовокзала, так как на входе никто не дежурит.
"Потом удивляемся, что у нас что-то взрывается", - комментирует автор видео.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
25.01.2019 В Приморье отменен автобус на Преображение
-
15.11.2018 СМИ: Путина попросили пройти через рамку металлоискателя
-
19.05.2017 Опасного «штрафника» задержали судебные приставы в Дальнегорске
-
04.04.2017 В Приморье усиливают меры безопасности в связи с терактом в Санкт-Петербурге
-
22.02.2015 Во Владивостоке искали взрывные устройства на авто- и железнодорожном вокзалах
-
02.03.2014 На Рудневском мосту снова снесли рамку-ограничитель
Добавить комментарий