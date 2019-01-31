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Вчера, 16:00
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Жители Уссурийска обеспокоены мерами безопасности на местном автовокзале

Фото: Whatsapp редакции "Вести: Приморье"

На уссурийсокм автовокзале не соблюдаются меры безопасности. Об этом свидетельствует видео, присланное в редакцию "Вести: Приморье".

Люди спокойно проходят через рамку-металлодетектор, которая постоянно оповещает о наличии металлических предметов. Однако, пассажиры беспрепятственно проходят в здание автовокзала, так как на входе никто не дежурит.

"Потом удивляемся, что у нас что-то взрывается", - комментирует автор видео.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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