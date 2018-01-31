Анонс на 1 февраля

1 февраля школы Владивостока начинают запись детей в первые классы.

1-2 февраля 2019 года в городском Дворце детского творчества пройдет IX Всероссийский кинофестиваль «Весёлая ларга».

1 февраля в 1800 − Театр молодежи (Светланская, 15а) − спектакль «Еще не вечер...» .

1 февраля в 18.30 − Приморская краевая филармония (Светланская, 15) − концертная программа «Вечер у камина».

1 февраля в 18.30 – Театр имени М. Горького (Светланская, 49) – спектакль «Анна Каренина» .

1 февраля в 19.00 − Приморская сцена Мариинского театра (Фастовская, 20) − опера «Риголетто».

1 февраля – Всемирный день хиджаба.

1 февраля – День работника лифтового хозяйства (День лифтовика) в России.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]