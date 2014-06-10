От 200 тысяч до полумиллиона рублей в поддержку врачей и медсестер. В 2019-ом вступил в силу закон Приморского края о социальной помощи отдельным категориям медиков. Как работает новая мера сегодня, и кто эти счастливчики? Ответы — в репортаже из Уссурийского городского округа.

Подъемные при устройстве на работу в амбулаторные подразделения. Вот, что такое полмиллиона или двести с небольшим тысяч на специалиста. Разницу суммы определяет образование. Для врачей поддержка значительнее. Первая краевая психиатрическая больница на эти цели из краевого бюджета получила пока чуть более двух миллионов рублей.

Алексей Яблонский заместитель главного врача по клинико-экспертной работе КПБ № 1: «В этом году к нам пришли четыре человека, очень грамотные. И рады еще тому, что идет отток специалистов из частных клиник».

Эвелина Малышева, врач клинико-диагностической лаборатории: «Благодаря всем этим поддержкам проявляется интерес, желание, стремление работать дальше и достигать больших вершин».

Долгожданный специалист в Заречном Эвелина Малышева ко всему прочему получила миллион рублей по программе «Земский доктор». На ближайшие пять лет ей гарантирована и ежемесячная прибавка к зарплате в размере 10 тысяч. И это еще не всё.

Елена Тишина, начальник отдела кадров Краевой психиатрической больницы № 1 «Также предусмотрена 100 % компенсация за наем жилого помещения иногородним, прибывшим специалистам в Уссурийский ГО. Но не больше 20 тысяч рублей. В связи с этим на конец 2018 года укомплектованность средним медицинским персоналом в нашем медучреждении составляла порядка 65 %. За январь месяц к нам обратилось уже пять человек среднего медперсонала, и укомплектованность была уже увеличена до 72 %».

Работа по увеличению кадрового состава идет в краевой клинике уже несколько лет. Здесь направляют на учебу, принимают на практику и ждут на работу студентов-целевиков. Вакансии озвучивают в марте. А пока в Заречном проходят ординатуру четыре выпускника медицинского университета. Татьяна Лобзева в их числе.

Татьяна Лобзева, врач-ординатор КПСБ № 1: «Узнала, что есть целевое место по наркологии и психиатрии, ну и, конечно, целевое — это хорошо, потому что я спокойна, что есть работа».

Новый краевой закон непременно привлечет дополнительные медицинские силы. Главное — почаще напоминать дипломированным докторам и медсестрам, что их ждут не с пустыми руками.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]