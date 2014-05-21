В галерее современного искусства «Арка» открылась выставка Александра Арсененко. Активный участник вернисажей в Союзе художников, он известен также как сценограф спектаклей Театра молодежи и автор оригинальных призов для телефестиваля «Человек и море». Чем на этот раз он удивляет публику?

Александр Арсененко украсит любую выставку яркой запоминающейся картиной или просто своим присутствием среди публики. Джентльмен с военной родословной — пока отец служил в ГДР, сын ходил в Дрезденскую галерею. Взрослея, прыгал с парашютом и закончил училище, как театральный художник. Отличная натура для автопортрета.

Владимир Старовойтов, художник: «На мой взгляд, он рисовальщик, прежде всего, график. Конечно, он театрал. Все это видно, вся его игра эта, театрализованные сценки, которые он по-своему трактует. Такой острый рисунок у него».

Стиль Арсененко узнается и в живописи, и в графике. Излюбленные персонажи — ангелы: легкомысленный, словно ребенок, на плече у красавицы или серьезный, как врач, поддерживающий крылатого собрата. «Картинки из личной жизни» — назвал автор эти 25 листов. Именно черно-белый рисунок хотел показать он на своем первом вернисаже в галерее «Арка».

Вера Глазкова, директор галереи «Арка»: «Он писал это и в конце XX века, и последние работы датированы 2018 годом. Но самое интересное, что мы неожиданно совпали с Годом театра. Мы же знаем, что Александр Арсененко театральный художник».

Экспозицию открывает шекспировский Король Лир — в память о постановке на Сахалине. Работы Арсененко для приморских театров — молодежного, флотского — мы увидим в марте на отдельной выставке. А пока — его признание о своем амплуа художника: дарить радость людям, нести хрустальные цветы…

Александр Арсененко, член Союза художников РФ: «Почему они хрустальные — потому, что о них можно пораниться. Каждый художник постоянно натыкается в своем творчестве на эти острые углы. Поэтому этот человек несет этот букет людям. Но оставляет за собой кровавые следы».

Тернистый путь художника — в буднях искать праздник и пытаться разжечь в душах огонь, как на пикнике под дождем. Александр Арсененко надеется, что его «личные картинки» — реальные или фантастические — вызовут у зрителя ответную искру.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]