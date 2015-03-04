Во Владивостоке взялись за шиномонтажников
Грязная прилегающая территория и складирование мусора сразу возле нескольких павильонов шиномонтажа в Первореченском районе Владивостока привлекло внимание проверяющих. Ответственным лицам теперь предстоит заплатить штрафы и навести порядок. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации города.
В административной комиссии района рассказали, что ответственные лица сразу двух точек шиномонтажа – на улицах Ильичева, 3 и Днепровской, 20 – допустили складирование мусора рядом со своими объектами и не приняли мер по наведению санитарного порядка на прилегающих территориях.
На нарушителей были составлены протоколы об административных правонарушениях.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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