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Вчера, 16:34
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Во Владивостоке взялись за шиномонтажников

Во Владивостоке взялись за шиномонтажников

Фото: bp-b2b.ru

Грязная прилегающая территория и складирование мусора сразу возле нескольких павильонов шиномонтажа в Первореченском районе Владивостока привлекло внимание проверяющих. Ответственным лицам теперь предстоит заплатить штрафы и навести порядок. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

В административной комиссии района рассказали, что ответственные лица сразу двух точек шиномонтажа – на улицах Ильичева, 3 и Днепровской, 20 – допустили складирование мусора рядом со своими объектами и не приняли мер по наведению санитарного порядка на прилегающих территориях.

На нарушителей были составлены протоколы об административных правонарушениях.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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