Во Владивостоке взялись за шиномонтажников

Грязная прилегающая территория и складирование мусора сразу возле нескольких павильонов шиномонтажа в Первореченском районе Владивостока привлекло внимание проверяющих. Ответственным лицам теперь предстоит заплатить штрафы и навести порядок. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

В административной комиссии района рассказали, что ответственные лица сразу двух точек шиномонтажа – на улицах Ильичева, 3 и Днепровской, 20 – допустили складирование мусора рядом со своими объектами и не приняли мер по наведению санитарного порядка на прилегающих территориях.

На нарушителей были составлены протоколы об административных правонарушениях.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]