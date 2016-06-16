275 протоколов на нарушителей правил поведения в лесу составили в Приморье

С начала года в Приморье сотрудники контрольных групп краевого МЧС России составили 275 протоколов в отношении тех, кто нарушает правила противопожарного поведения в лесу. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Как отметили в МЧС, 250 протоколов составлены в отношении граждан, четыре – в отношении юридических лиц, 21 – на должностное лицо.

«Возбуждено 25 административных расследований, выдано 38 предостережений. По результатам рассмотрения административных дел вынесено 105 постановлений: 8 постановлений с назначением штрафа на общую сумму 30 тысяч рублей, 97 – в виде предупреждения», – отметили в ведомстве.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]