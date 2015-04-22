Полиция выясняет причины массового ДТП, произошедшего во Владивостоке

В дежурную часть отдела ГИБДД УМВД России по городу Владивостоку поступило сообщение о массовой аварии на улице Выселковая.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК, 38-летний водитель автомашины «Тойота Пробокс», двигаясь со стороны улицы Руднева в направлении Бородинской, не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с автомашиной «Сузуки Свифт», которая собиралась совершить поворот налево. В результате удара «Сузуки Свифт» выехал на полосу встречного движения, где врезался в автомобили «Тойота Королла Аксио», «Субару Форестер» и «Хонда Фит».

В автоаварии травмы получили водители автомашин «Сузуки Свифт» и «Королла Аксио», пострадавшие направлены на амбулаторное лечение.

Стаж вождения водителя «Тойота Пробокс» с 2001 года. В 2019 году он привлекался к административной ответственности за превышение установленной скорости движения.

Госавтоинспекция устанавливает причины и условия, спровоцировавшие аварийную ситуацию. Назначено проведение ряда исследований.









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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]