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Вчера, 17:04
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Полиция выясняет причины массового ДТП, произошедшего во Владивостоке

Полиция выясняет причины массового ДТП, произошедшего во Владивостоке

Фото: УМВД по ПК

В дежурную часть отдела ГИБДД УМВД России по городу Владивостоку поступило сообщение о массовой аварии на улице Выселковая.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК, 38-летний водитель автомашины «Тойота Пробокс»,  двигаясь со стороны улицы  Руднева в направлении  Бородинской, не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с автомашиной «Сузуки Свифт», которая собиралась совершить поворот налево. В результате удара «Сузуки Свифт» выехал на полосу встречного движения, где врезался в автомобили «Тойота Королла Аксио», «Субару Форестер» и «Хонда Фит».

В автоаварии травмы получили водители автомашин «Сузуки Свифт» и «Королла Аксио», пострадавшие направлены на амбулаторное лечение.

Стаж вождения водителя «Тойота Пробокс» с 2001 года.  В 2019 году он  привлекался к административной ответственности за превышение  установленной скорости движения.

Госавтоинспекция устанавливает причины и условия, спровоцировавшие аварийную ситуацию. Назначено проведение ряда исследований.

Полиция выясняет причины массового ДТП, произошедшего во Владивостоке
Полиция выясняет причины массового ДТП, произошедшего во Владивостоке
Полиция выясняет причины массового ДТП, произошедшего во Владивостоке
Полиция выясняет причины массового ДТП, произошедшего во Владивостоке

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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