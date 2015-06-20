Сохранить колодец с родниковой водой пытаются владивостокцы. Уникальный природный объект был окольцован камнем почти столетие назад и до сих пор утоляет жажду. С бидонами и канистрами на улицу Полетаева круглый год приезжают со всего морского города. Говорят, эта вода лечит. Потому и готовы горожане биться за нее: собрали подписи, обратились во все возможные инстанции. Что угрожает живительной влаге?

Он открывает колодец, чтобы показать историческую каменную кладку и родник на дне. 80 лет назад здесь поселилась бабушка Сергея Габриеля. И моментально оценила качество воды.

Сергей Габриель: «К ней приходили женщины с коромыслами. Кладка там каменная, без раствора, глубина 11 метров».

Вера Бокиевец, пенсионер: «Я в Доме ветеранов живу, и вот из Дома ветеранов, смотрите, он без ног. Приезжает сюда за водичкой».

- Стали моложе?

Виктор Грищенко, пенсионер: «Возможно, и моложе стал. Но пищу постоянно на этой воде варю».

Татьяна Лозинская, пенсионер: «13 лет прихожу сюда. Как узнала, что тут есть такая вода, я хожу и не только себе. Меня посылают люди, которые лежат, не могут ходить, для них прихожу беру».

Как индивидуальный предприниматель, он 10 рублей берет за пятилитровую бутыль. Дешевле питьевой воды просто нет. Платит налоги. А на крошечную прибыль поддерживает колодец в достойном состоянии, проверяет качество. На вид и правда — чистейшая, хозяин угощает.

Ольга Катренко, корреспондент: «Говорят, вода ничем не пахнет и не чувствуется вкус. Я чувствую вкус столетия. Знаете, чистый!»

Этот источник единственный на всю округу — курортную зону для детского отдыха. Нахаловку теперь. На месте пионерлагеря «Моряк» — торговый центр, а детсад превратился в стройплощадку. Что называется, стенка к стенке, колодезной. От тяжелой техники потряхивает и землю, и людей. Они ведь и знать не знали о многоэтажке на 123 квартиры с подземной парковкой.

Александр Бородинов, житель Владивостока: «Должны быть акты согласования со смежными землепользователями, чтобы не рубились на межах, не проведены публичные слушания».

Строительные работы начались сразу после новогодних каникул, а паспорт объекта появился только что. Габриель немедленно стал собирать подписи.

Сергей Габриель, владелец колодца: «Природоохранная прокуратура Приморского края, прокуратура Советского района, департамент природных ресурсов, инспекция регионального строительного надзора. Пока мы официально не получили ответов».

Печально известное имя у генподрядчика новостройки. ООО «Примстройинвест» в 2004-ом обанкротился внезапно, а потом исчез, оставив недостроенным дом на Авроровской. Еще один «Примстройинвест» ликвидирован в 2014-м. Третье одноименное ООО регистрацию в налоговой проходит в 2017-м. Строит. А проектировщик и заказчик только называются по-разному: учредитель «Транс ДВ» и «Мосгорпроект-Мастерской № 5» один и тот же. Знает ли, что стройка угрожает роднику?

Светлана Онучина, главный инженер проекта: «Там трехметровый отступ, и пласт такой, что ничего не будет».

Обещает Светлана Онучина соединить две стороны конфликта, но убедит ли будущая встреча с застройщиком людей, которым вода возвращает здоровье?

И что делать с бумагой 2018 года из краевой прокуратуры, где черным по белому — о «запрете строительства жилья в округе санитарной охраны курортной зоны» Полетаева, 23 — как раз часть запретной территории.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]