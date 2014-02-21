В Уссурийске собирают каркас нового ледового дворца. Работы идут по графику и, по словам строителей, самый сложный этап позади. Однако есть те, кто сомневается: нужна ли городу вторая ледовая арена?

Новая ледовая арена Уссурийска обретает форму. Металлические конструкции станут основой для стен будущего спортивного дворца. Его площадь — больше 3,5 тысяч квадратных метров! Примечательно то, что стройка не была заморожена на зиму — фундамент здесь заложили, специально прогревая бетон.

Владимир Граф, начальник строительного участка: «С фундаментами повозиться пришлось. Потому что зима, прогрев — вот эти вот моменты… А так, в принципе, основное отработано все».

Уже готовы фундамент и цоколь, подведены водопровод и канализация — строительство полностью завершится в конце этого года. Тогда город получит новое ледовое поле и 300 мест для зрителей. Однако один крытый каток уже есть в Уссурийске. Есть те, кто задается вопросом: а нужен ли второй:

verdineduard: «Больше же нечего построить. Вот все есть, а второго ледового дворца ой как не хватает...»

6410.marina: «Хоть убей не пойму, для чего нужна городу вторая ледовая арена? Что за необходимость такая? В городе детских садов и школ не хватает, а они ледовые арены строят».

Travaling_003: «Аквапарк лучше бы построили».

Первая «Арена» появилась в Уссурийске в 2006-ом. И сегодня, 12 лет спустя, лед здесь ценится буквально на вес золота. Так, старшая группа тренера по фигурному катанию Ксении Моргачевой сразу же занимает все пространство катка. Ребят слишком много: вместе занимаются и любители, и кандидаты в мастера спорта, так как другого времени для тренировок просто нет. Более того, из-за дефицита льда юные фигуристы не могут подготовиться к большим соревнованиям в родном городе.

Ксения Моргачева, тренер по фигурному катанию: «Наши девочки в прошлом году — а именно Софья Крештель — ездила на Россию, представляла наш город, она прошла зональные соревнования. И для того, чтобы подготовить этих спортсменов, мы не имеем достаточного количества льда. Мы вынуждены формировать сборные и выезжать в другие города, где меньшая загруженность — в частности, в Чугуевку».

Иван Мурченко, и.о. директора МАУ СОК «Ледовая арена» имени Р. В. Клиза: «Тренировочный процесс у нас начинается в шесть утра. У детей заканчивается в 21.00—2.30 примерно. И потом идет аренда, где, конечно, катаются наши ветераны… То есть тренировочный процесс в общей сложности заканчивается в 23 часа».

Зимние виды спорта в Уссурийске пока что развиваются в стесненных условиях — лед нужен и хоккеистам, и детям, которые увлечены шорт-треком. В день через «Ледовую арену» проходит до 250 человек. Но открытия нового спортивного дворца в Уссурийске ждут не только спортсмены — с появлением второго катка его смогут чаще посещать и обычные горожане.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]