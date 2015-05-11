Женщина всегда права: Автоледи выгнала мужчину с парковочного места

Жители одного из домов в Большом Камне в Приморье стали свидетелями борьбы за место на парковке.

Как рассказывает очевидец дворового конфликта, женщина, приехавшая во двор на своей машине, застала привычное для нее парковочное место занятым. Разозленная леди покинула салон автомобиля, нашла на газоне коробку и поставила ее на капот машины обидчика. Автор видео иронизирует над действиями женщины, говоря, что она, видимо, выкупила это место и теперь является его полноправной хозяйкой.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на инстаграм bk_novosti, "провинившийся" хозяин легковушки, занявший парковку, в конце концов вышел из дома и перегнал своего "железного коня".

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]