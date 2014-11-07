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Закладчиков наркотиков, орудовавших в Приморье и Хабаровске, задержали в Уссурийске

Закладчиков наркотиков, орудовавших в Приморье и Хабаровске, задержали в Уссурийске

Фото: Транспортная полиция

Следователями Управления на транспорте МВД России по ДФО окончено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении четырех участников организованной группы, осуществлявшей незаконный сбыт наркотических средств синтетической группы на территории Хабаровского и Приморского краев. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу УТ МВД России по ДФО.

Обвиняемые занимали в преступной схеме роли закладчиков, а в их задачи входило распространение наркотиков бесконтактным способом.

Оперуполномоченные отдела по контролю за оборотом наркотиков УТ МВД России по ДФО совместно с коллегами из Хабаровского, Владивостокского ЛУ МВД России на транспорте, ЛО МВД России  на станции Уссурийск был проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению и задержанию курьеров и закладчиков.

Участники преступной группы получали информацию о месторасположении тайников с наркотиками, используя интернет-мессенджер.

Напомним, что ранее особо крупная партия «скорости» была привезена в город Хабаровск жителем Самары из Московской области. Стражами правопорядка мужчина был задержан, у него изъято свыше 25 килограммов N-метилэфедрона.

В настоящее время курьер осужден к семи годам лишения свободы.

В результате грамотно спланированных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков УТ МВД России по ДФО на территории Новосибирской области, Хабаровского и Приморского краев были установлены и задержаны еще шестеро участников организованной группы, которые фасовали наркотики, осуществляли закладки и реализовывали их посредством сети Интернет. Двое из задержанных: 42-летний житель Хабаровска и 28-летний житель Уссурийска уже осуждены к реальным срокам лишения свободы. В ходе дальнейшего расследования следователями следственной части УТ МВД России по ДФО, причастность четверых закладчиков к совершению преступления была полностью доказана.

Из незаконного оборота изъято более 4 килограммов синтетических наркотиков. 
В настоящее время уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 и 5 ст. 228.1 Уголовного 
кодекса Российской Федерации в отношении четверых участников организованной группы направлено в суд. Максимальная санкция – вплоть до пожизненного лишения свободы.

Решения суда обвиняемые будут дожидаться под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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