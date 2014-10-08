Во Владивостоке смягчен приговор депутату Руслану Маноконову, осужденному за мошенничество
В октябре 2018г. Фрунзенским районным судом г. Владивостока вынесен приговор депутату Законодательного Собрания Приморского края Руслану Маноконову и его помощнику. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).
Как установлено в судебном заседании, в период с июня 2011 года по октябрь 2014 года фигуранты, действуя по предварительному сговору между собой, похитили бюджетные средства на сумму свыше 1,3 млн рублей.
Так, в указанный период времени они предоставляли в Законодательное Собрание Приморского края недостоверные сведения о найме депутатом у своего помощника жилого помещения, расположенного на территории города Владивостока, и понесенных в связи с этим расходах.
В дальнейшем на основании указанных документов из бюджета края перечислялись денежные средства в качестве компенсации за найм жилого помещения, предусмотренной Законом Приморского края «О государственных должностях Приморского края».
Преступление выявлено сотрудниками регионального управления ФСБ России по Приморскому краю.
Суд признал подсудимых виновными в совершении указанного преступления. С учетом внесенных краевым судом изменений, депутат ЗакСа приговорен к 3 годам 9 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, со штрафом в размере 450 тыс. рублей.
Его помощнику определено к отбытию 3 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 300 тыс. рублей.
Исковые требования прокурора о взыскании ущерба, причиненного бюджету края на общую сумму 1 млн 360 тыс. рублей, удовлетворен судом в полном объеме. К настоящему времени ущерб возмещен в полном объеме.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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