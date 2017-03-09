В Находке на пожаре спасли мужчину и двух детей
Вечером в 18.45 в пожарно-спасательную службу города Находка поступило сообщение о пожаре в жилом доме на улице Постышева.
Незамедлительно на место происшествия (в 18.55) прибыли первые пожарные расчёты и приступили к тушению.
В жилом помещении все было сильно задымлено, горели домашние вещи. Было принято решение задействовать звено газодымозащитной службы.
Из задымлённого и горящего помещения брандмейстеры спасли трёх человек – мужчину и двух детей. Пожарные вывели их при помощи автолестницы с балкона пятого этажа. Ещё один человек был эвакуирован из отрезанной дымом соседней квартиры. Медицинская помощь спасённым не понадобилась.
В 18.58 пожар был локализован, в 19.40 – полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 20 кв. м. С огнём боролись 11 человек личного состава и 4 единицы техники.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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