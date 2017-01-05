Лесной пожар остановлен на подходе к селу с населением почти в 200 человек в Приморье

В ночь с 31 января на 1 февраля лесной пожар был обнаружен на подходе к селу Суворово Кавалеровского муниципального района. Первыми на тушение лесного пожара прибыли подразделения 13 отряда противопожарной службы.

В селе проживает 183 человека, 89 домов, из которых много брошенных, с участками, заросшими высокой сухой растительностью. Пожар, в условиях сильного ветра, приблизился на 600 метров к селу, фронт пожара – 3000 метров. Работниками отряда совместно с главой Устиновского сельского поселения Владимиром Павловым была выпилена прорубь в месте для забора воды для бесперебойного снабжения пожарных автомобилей водой. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на ГКУ Приморского края по пожарной безопасности, ГОЧС.

В селе было организовано ночное патрулирование для контроля распространения огня.

Всего в Приморском крае с начала 2019 года на тушение палов пожарные подразделения привлекались 1212 раз.

С 1 января текущего года наблюдается значительное увеличение количества пожаров при загорании сухой травянистой растительности в связи с полным отсутствием снежного покрова на территории Кавалеровского района.

Так, 30 января, в пожарную охрану поступило сообщение об угрозе перехода пала сухой травы на жилые строения в селе Синегорье, Устиновского сельского поселения, Кавалеровского муниципального района. В селе проживает 290 человек и находится 101 жилой дом. В тушении возгорания участвовали подразделения 13 отряда противопожарной службы по охране Кавалеровского района и студенты Дальневосточного государственного гуманитарно-технического колледжа, проходящие практику в подразделениях отряда. Также, в тушении пала участвовал добровольный пожарный, член добровольной пожарной дружины — глава Устиновского сельского поселения Владимир Павлов.

Площадь пожара составила около 10 га, фронт пожара – 1,5 км. Тушение пожара осложнялось сильным ветром и высокой сухой растительностью.

В результате слаженных действий всех участников тушения пожара, не допущено перехода огня на жилые строения села Синегорье.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]