Бесплатные прививки от ящура сделают всем животным частного сектора в Приморье

Почти 50 тысяч вакцин направят на вакцинацию животных, содержащихся в личных подсобных и фермерских хозяйствах Приморья, против ящура. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

В Приморье проводится иммунизация животных, подверженных заболеванию ящуром. По словам руководителя краевой Государственной ветеринарной инспекции Дмитрия Кузина, прививки животным, содержащихся в личных подсобных и фермерских хозяйствах будут сделаны бесплатно.

«Будут привиты все животные предприятий открытого типа с содержанием до тысячи голов. Для этих целей будет закуплено 48 тысяч вакцин против ящура», – сказал он.

Ранее Губернатор Олег Кожемяко подчеркнул, что владельцам частных подворий в Приморском крае, чей скот был изъят и уничтожен в результате борьбы с вирусом ящура, региональные власти компенсируют ущерб.

Напомним, вспышка ящура произошла в январе текущего года на свиноводческих предприятиях Михайловского и Спасского районов. Специалисты подчеркивают, что для человека вирус не опасен, но человек может послужить источником заражения животных. Передачи инфекции от человека к человеку не происходит.

Жителям края рекомендуется воздержаться от покупки сырого мяса в неустановленных местах торговли. Поскольку вирус ящура погибает при термообработке, в случае покупки домашнего мяса, его необходимо обязательно прожарить.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]