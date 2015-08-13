Превышение норм загрязнения воздуха зарегистрировано во Владивостоке

ФГБУ «Приморское УГМС» проводит мониторинг загрязнения атмосферного воздуха во Владивостоке на шести стационарных постах наблюдения за загрязнением атмосферы (ПНЗ). Посты установлены в различных районах города. Наблюдения за взвешенными веществами, диоксидом серы, оксидом углерода и диоксидом азота проводятся на всех ПНЗ.

На некоторых постах ведутся наблюдения за дополнительными примесями: оксид азота (в районе остановок Постышева и Баляева), формальдегид (в районе остановки Постышева), аммиак (в районе остановки Баляева), сажа (в районе пл. Семёновская). Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Примпогоду.

В период с 21 по 31 января превышение санитарных норм наблюдалось:

— в районе улицы Светланской концентрация диоксида азота превысила ПДК в 1,6 раз, концентрации взвешенных веществ и оксида углерода за данный период не превысили допустимых санитарных норм. Наибольшая максимально разовая концентрация диоксида азота составила 0,8 ПДК 25 января.

— в районе площади Семёновской концентрации загрязняющих веществ за данный период не превысили допустимых санитарных норм. Наибольшая максимально разовая концентрация диоксида азота составила 0,3 ПДК 25 января, средняя концентрация диоксида азота составила 0,7 ПДКс.с.

— в районе остановки Постышева концентрации загрязняющих веществ за данный период не превысили допустимых санитарных норм. Средняя концентрация диоксида азота составила 0,6 ПДКс.с., наибольшая максимально разовая концентрация диоксида азота составила 0,4 ПДК 30 января. Наибольшая максимально разовая концентрация оксида углерода составила 0,7 ПДК 22 января. Наибольшая максимально разовая концентрация формальдегида составила 0,6 ПДК 30 января.

— в районе площади Баляева концентрации загрязняющих веществ за данный период не превысили допустимых санитарных норм. Средняя концентрация диоксида азота составила 0,7 ПДКс.с., наибольшая максимально разовая концентрация диоксида азота составила 0,8 ПДК 28 января. Наибольшая максимально разовая концентрация оксида углерода составила 0,9 ПДК 21 января. Наибольшая максимально разовая концентрация взвешенных веществ составила 0,6 ПДК 23 и 28 января.

— в районе площади Луговой концентрации загрязняющих веществ за данный период не превысили допустимых санитарных норм. Средняя концентрация диоксида азота составила 1,3 ПДКс.с., наибольшая максимально разовая концентрация диоксида азота составила 0,6 ПДК 31 января.

— в районе остановки Дальхимпром концентрации загрязняющих веществ за данный период не превысили допустимых санитарных норм. Средняя концентрация диоксида азота составила 0,3 ПДКс.с., Наибольшая максимально разовая концентрация взвешенных веществ составила 0,8 ПДК 21 и 22 января. Содержание в воздухе взвешенных веществ, диоксида серы, аммиака, оксида углерод и сероводорода не превышало допустимых санитарных норм.

***

ПДК — это максимально допустимая концентрация примеси в атмосфере, которая не оказывает на человека в течение всей его жизни прямого или косвенного неблагоприятного воздействия. ПДК подразделяются на максимально разовые (осредненные за 20 минут) и среднесуточные. Осреднённые за период концентрации сравниваются со среднесуточными предельно допустимыми концентрациями (ПДКср.сут.). Концентрации, измеренные за 20 минут, сравниваются с максимально разовыми предельно допустимыми концентрациями (ПДКмакс.раз.).



Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]