Анонс на 2 февраля

2 февраля в Балашихе состоится матч КХЛ «Адмирал» против московского «Динамо».

2 февраля лига ходьбы «Женьшень» организует поход по тропам Седанки. Отправиться в путешествие по живописным местам краевого центра приглашаются все желающие. Участие бесплатное. Старт от автобусной остановки «Седанка» в 10.00.

2 февраля — Всемирный день водно-болотных угодий.

2 февраля — День сурка.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]