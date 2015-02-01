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Анонс на 2 февраля

2 февраля в Балашихе состоится матч КХЛ «Адмирал» против московского «Динамо».

2 февраля лига ходьбы «Женьшень» организует поход по тропам Седанки. Отправиться в путешествие по живописным местам краевого центра приглашаются все желающие. Участие бесплатное. Старт от автобусной остановки «Седанка» в 10.00.

2 февраля — Всемирный день водно-болотных угодий.

2 февраля — День сурка.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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