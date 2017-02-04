Анонс на 3 февраля
3 февраля г. Владивосток, Краевой дом физкультуре (Партизанский пр-т, 2). Чемпионат и Первенство г. Владивостока по рукопашному спорту. Начало в 09.30, открытие в 11.00.
3 февраля г. Владивосток, Дворец спорта «Юность» (Океанский пр-т, 43). Открытое первенство г. Владивостока по самбо среди юношей 2005-2006 гг.р. Начало в 10.00.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
24.02.2018 Анонс на 25 февраля
-
25.02.2018 Первенство Владивостока по самбо пройдет во дворе спорта "Юность"
-
25.02.2017 Анонс на 26 февраля
-
16.02.2017 Анонс на 17 февраля
-
10.02.2017 Анонс на 11 февраля
-
04.02.2017 Анонс на 5 февраля
Добавить комментарий