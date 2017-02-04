Анонс на 3 февраля

3 февраля г. Владивосток, Краевой дом физкультуре (Партизанский пр-т, 2). Чемпионат и Первенство г. Владивостока по рукопашному спорту. Начало в 09.30, открытие в 11.00.

3 февраля г. Владивосток, Дворец спорта «Юность» (Океанский пр-т, 43). Открытое первенство г. Владивостока по самбо среди юношей 2005-2006 гг.р. Начало в 10.00.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]