Лед на приморских водоемах не может окрепнуть из-за сильных ветров

Специалисты провели еженедельный мониторинг толщины льда на водоемах Приморского края. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

По информации краевого учреждения по делам ГО и ЧС, во Владивостокском городском округе полностью замерзли бухта Новик (толщина льда – 20-47 сантиметров), бухта Бабкина (15-43 сантиметра), бухта Рында (15-40 сантиметров), бухты Воевода и Круглая (15-50 сантиметров), бухта Боярин (до 15 сантиметров), бухта Парис (18-43 сантиметра).

Частично замерзла бухта Аякс, толщина льда в ней составляет от 15 до 20 сантиметров, в проливе Босфор Восточный в районе канала толщина льда – 0-30 сантиметров.

В Амурском заливе полностью замерз залив Угловое, толщина льда составляет до 35 сантиметров, в местах, где есть ракушечники, – 10 сантиметров. В районе станции «Седанка», «Чайка» толщина льда достигает 20 сантиметров. Бухта Муравьиная замерзла полностью (лед толщиной до 25 сантиметров).

В Уссурийском заливе в Шкотовском Лимане стоит ледяное поле от мыса Черепаший до мыса Виноградного, толщина льда вдоль берега составляет от 12 до 17 сантиметров, центральная часть и кромка льда – примерно 7 сантиметров

В Хасанском районе в бухте Миноносок толщина льда составляет от 20 до 24 сантиметров, в бухта Экспедиция – от 32 до 52 сантиметров, в бухте Новгородская – 25 сантиметров.

В бухтах поселка Зарубино лед не встает.

В Ольгинском районе в бухте Ольга толщина льда составляет от 40 до 50 сантиметров. В Партизанском районе на реке Партизанская – 30-38 сантиметров,на реке Сергеевка – 35-50 сантиметров. В Ханкайском районе на озеро Ханка в районе села Камень-Рыболов толщина льда достигает 50 сантиметров.

Несмотря на то, что на многих бухтах толщина льда достигает полуметровой отметки, из-за сильных ветров идет интенсивное движение льда выход на лед категорически запрещен.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]