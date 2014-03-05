«Местное время. Суббота»: Новости выходного дня и самое яркое за неделю

Смотрите в утреннем эфире телеканала «Россия-1» 2 февраля. Как тигра Амура воспели приморские рэперы? Поможет ли речитатив уссурийского рэп-блогера @kurilozakutilo полосатому зверю из сафари-парка остаться в Приморье?

Почетным донорам Приморья сделают денежный подарок. Как стать тем, кто спасает жизни?

Самый Восточный праздник весны — Китайский Новый год. В этом году его отмечают 5 февраля. Как будет работать граница? Не пропустите информацию для любителей поездок в Китай!

Смотрите «Местное время. Суббота» в 8.40 на телеканале «Россия-1».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]