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«Местное время. Суббота»: Новости выходного дня и самое яркое за неделю

Фото: kurilozakutilo

Смотрите в утреннем эфире телеканала «Россия-1» 2 февраля. Как тигра Амура воспели приморские рэперы? Поможет ли речитатив уссурийского рэп-блогера @kurilozakutilo полосатому зверю из сафари-парка остаться в Приморье?

Почетным донорам Приморья сделают денежный подарок. Как стать тем, кто спасает жизни?

Самый Восточный праздник весны — Китайский Новый год. В этом году его отмечают 5 февраля. Как будет работать граница? Не пропустите информацию для любителей поездок в Китай!

Смотрите «Местное время. Суббота» в 8.40 на телеканале «Россия-1».

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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