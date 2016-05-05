В Приморье полиция разыскивает таксиста, пристававшего к девушке-пассажиру

Во Владивостоке полицейские разыскивают водителя такси, который приставал к пассажирке. Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на VL.ru, таксист запер девушку в салоне авто и потребовал оказать ему услугу.

О происшествии после полуночи в полицию сообщила жительница Первомайского района, которая оформила онлайн-заказ в одной из популярных служб такси. Когда девушка села в машину, водитель Toyota Prius 2009 года выпуска заблокировал двери и потребовал погладить его между ног. Только когда шокированная горожанка выполнила требование извращенца, мужчина отпустил ее и скрылся с места происшествия.

Девушка сообщила о происшествии в полицию и описала приметы водителя. Стражи порядка приступили к поискам подозреваемого в сексуальных домогательствах. По факту случившегося проводится доследственная проверка.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]