В Приморье полиция разыскивает таксиста, пристававшего к девушке-пассажиру
Во Владивостоке полицейские разыскивают водителя такси, который приставал к пассажирке. Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на VL.ru, таксист запер девушку в салоне авто и потребовал оказать ему услугу.
О происшествии после полуночи в полицию сообщила жительница Первомайского района, которая оформила онлайн-заказ в одной из популярных служб такси. Когда девушка села в машину, водитель Toyota Prius 2009 года выпуска заблокировал двери и потребовал погладить его между ног. Только когда шокированная горожанка выполнила требование извращенца, мужчина отпустил ее и скрылся с места происшествия.
Девушка сообщила о происшествии в полицию и описала приметы водителя. Стражи порядка приступили к поискам подозреваемого в сексуальных домогательствах. По факту случившегося проводится доследственная проверка.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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