В чём причина аномальной зимы в Приморье?
О причинах аномальной зимы, и когда ждать снегопадов, рассказывает пресс-секретарь Примгидромета Виктор Чулков.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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