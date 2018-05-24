Во Владивостоке под суд пойдет приморец, обижавший пожилых женщин

Прокуратурой Ленинского района г. Владивостока направлено в суд уголовное дело в отношении местного жителя, который обвиняется в совершении двух эпизодов грабежа (ст. 161 УК РФ). Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.

По версии органа предварительного расследования, оба преступления совершены в районе жилых домов краевого центра.

Действуя из корыстной заинтересованности, фигурант открыто похищал сумки у проходивших мимо пожилых женщин.

Так, в обоих случаях он выслеживал потерпевших и, используя удобный момент, вырывал из их рук сумки.

Действуя подобным образом, злоумышленник причинил в общей сложности потерпевшим ущерб на сумму свыше 36 тыс. рублей, распорядившись похищенным по собственному усмотрению.

Вину в содеянном мужчина признал в полном объеме.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]