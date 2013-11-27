В Приморье вывели новую высокопродуктивную и морозостойкую породу пчел

Приморские ученые вывели и запатентовали новую породу пчел "Дальневосточная", которая отличается морозостойкостью, мирным характером и высокой производительностью меда, рассказал РИА Новости заведующий лабораторией пчеловодства Федерального научного центра агробиотехнологий Дальнего Востока имени А. К. Чайки Максим Шаров, передает "Вести: Приморье".

Ученый заявил, что история пчеловодства на Дальнем Востоке насчитывает около 150 лет. В Приморье пчел завозили с Украины и центральных районов России. Здесь насекомые акклиматизировались. В 1970-х годах сотрудники Приморского НИИСХ установили, что эти местные пчелы превосходят насекомых из "свежих" завозов по продуктивности и зимостойкости, и продолжили их исследование.

"Сейчас в основном пчеловоды разводят местных акклиматизированных пчел, их изначально называют дальневосточными - это те, которые были завезены 150 лет назад. Мы из местного материала отобрали лучшие формы, и в результате селекционной работы к 2016 году в лаборатории пчеловодства Приморского НИИСХ (ныне ФНЦ агробиотехнологий Дальнего Востока им. А.К. Чайки – ред.) была выведена новая порода пчелы", - сказал Шаров.

Ученый отметил, что у нее есть отличия в экстерьере, биологических и хозяйственно-полезных особенностях. "Улучшилась зимостойкость, воскопроизводительная деятельность, медовая продуктивность – эти пчелы меда дают на 20-30% больше, чем неотселекционированные. У этой породы высока сохранность пчелиных семей зимой. Пчёлы адаптированы к суровым условиям с резкими перепадами температур и отличаются миролюбием", - отметил Шаров.

Экспертиза ВНИИ животноводства установила генетическую обособленность новой породы от других зарегистрированных пород пчел. Недавно приморские ученые получили патент на селекционное достижение – породу пчелы медоносной "Дальневосточная" и допуск к его использованию в России.

По словам ученого, полномасштабное производство начнется, когда появятся официальные племенные репродукторы для получения чистопородных племенных пчелиных маток и семей породы "Дальневосточная". Пока финансирование на эти цели не предусмотрено, поэтому будущее племенной работы – в руках пчеловодов. Этим может заняться любой, имея соответствующие документы, юридическое лицо и подготовку. Новую породу местные пчеловоды уже протестировали.

"Мы на протяжении нескольких лет передавали эту породу частным пчеловодам - нужно было испытывать ее в наших условиях, на пасеках. Патент же открывает возможность промышленного использования этих пчел. Все, что делает наука, направлено на увеличение доходности крупных предприятий и уменьшение себестоимости. Если взять частный сектор, то пчеловод, имеющий 20 семей, может и не увидеть разницу между породами, но если внедрить ее в производство, где 500-700 пчелиных семей, то польза и экономический эффект будут видны сразу", - рассказал ученый.

Он отметил, что патент позволяет заниматься крупномасштабной селекцией и племенной работой в разных регионах страны. Тем более что в краевых и государственных программах предусмотрено субсидирование на поддержку племенного пчеловодства. "Новая порода пчел может свободно культивироваться в других регионах РФ, даже в Сибири", - добавил ученый.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]