Вывоз раздельно собранного вторсырья предложили сделать бесплатным

В российском правительстве рассматривают предложение, по которому вывоз раздельно собранного вторсырья будет бесплатным для граждан. Об этом заявил зампред правительства по вопросам агропромышленного комплекса, природных ресурсов и экологии Алексей Грдеев Алексей Гордеев, сообщает "Lenta.ru".

Он отметил, что твердые коммунальные отходы являются материальными ресурсами, которые могут поступать в экономику страны. По словам Гордеева, необходимо приблизиться к европейским стандартам, где до 80 процентов мусора идет на переработку и дальнейшее использование.

Переход на новую систему обращения с ТКО (твердые коммунальные отходы) в России начался 1 января. Целью таких мер является снижение экологической нагрузки и максимальное возвращение отходов во вторничный оборот.

Переход на новую систему обращения с ТКО (твердые коммунальные отходы) в России начался 1 января. Целью таких мер является снижение экологической нагрузки и максимальное возвращение отходов во вторничный оборот.

Ежегодно Россия производит более 70 миллионов тонн твердых коммунальных отходов, из которых утилизируются лишь семь процентов. Нацпроект «Экология» предполагает, что к 2024 году в стране должны перерабатываться не менее 60 процентов отходов.

Ранее "Вести: Приморье" сообщали, что в некоторых районах края уже появились точки по раздельному сбору мусора. Так, в Уссурийске сразу в нескольких местах появились контейнеры для раздельного сбора бытовых отходов. Например, мусорные контейнеры на железнодорожном вокзале отличаются от других. Уже больше двух лет отходы в здании и на перроне собирают раздельно. Так стараются приучить пассажиров к порядку. Тем более, такая норма станет скоро обязательной для всех. Пока не всё гладко — в урне для бумаги лежат жестяные банки и пластиковые стаканы. Но большинство посетителей вокзала обращают внимание на подписи контейнеров.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]