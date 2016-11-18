Четыре человека спасены на пожаре в Арсеньеве

Вечером 1 февраля в 22.44 на пульт пожарной охраны города Арсеньев поступило сообщение о пожаре в квартире жилого дома, расположенного на улице Жуковского.

Через 6 минут (в 22.50) по сигналу тревоги прибыли первые расчёты огнеборцев и приступили к тушению.

В подъезде дома отмечалось сильное задымление, в жилом помещении горели мебель и вещи.

Из отрезанных дымом квартир огнеборцы спасли четверых человек. Людям не предоставлялось возможности самостоятельно покинуть помещение. Спасённые были оперативно выведены на свежий воздух. Ещё 15 человек были эвакуированы. В результате происшествия никто не пострадал, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на МЧС.

В 22.55 пожар был локализован, в 23.40 – полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 20 кв. м. На тушении были задействованы 10 человек личного состава и 3 единицы техники.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]