Четыре человека спасены на пожаре в Арсеньеве
Вечером 1 февраля в 22.44 на пульт пожарной охраны города Арсеньев поступило сообщение о пожаре в квартире жилого дома, расположенного на улице Жуковского.
Через 6 минут (в 22.50) по сигналу тревоги прибыли первые расчёты огнеборцев и приступили к тушению.
В подъезде дома отмечалось сильное задымление, в жилом помещении горели мебель и вещи.
Из отрезанных дымом квартир огнеборцы спасли четверых человек. Людям не предоставлялось возможности самостоятельно покинуть помещение. Спасённые были оперативно выведены на свежий воздух. Ещё 15 человек были эвакуированы. В результате происшествия никто не пострадал, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на МЧС.
В 22.55 пожар был локализован, в 23.40 – полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 20 кв. м. На тушении были задействованы 10 человек личного состава и 3 единицы техники.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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