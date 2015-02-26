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Десятерых рыбаков сняли с оторвавшейся льдины спасатели в Приморье

Десятерых рыбаков сняли с оторвавшейся льдины спасатели в Приморье

Фото: ГТРК "Саратов"

1 февраля в 15:40 в  оперативную дежурную смену Центра управления в  кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Приморскому краю поступила информация от очевидцев о том, что из-за образовавшейся трещины в ледовом поле в районе мыса Токаревский в Амурском заливе оказались отрезанными от береговой линии 10 человек.

Для оказания помощи рыбакам на двух судах на воздушной подушке убыли сотрудники ГИМС и спасатели Владивостокской городской службы спасения.

В 16.30 на берег было доставлено 10 человек. Состояние здоровья  спасённых  удовлетворительное. Медицинская помощь людям не понадобилась, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на МЧС.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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