Десятерых рыбаков сняли с оторвавшейся льдины спасатели в Приморье

1 февраля в 15:40 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Приморскому краю поступила информация от очевидцев о том, что из-за образовавшейся трещины в ледовом поле в районе мыса Токаревский в Амурском заливе оказались отрезанными от береговой линии 10 человек.

Для оказания помощи рыбакам на двух судах на воздушной подушке убыли сотрудники ГИМС и спасатели Владивостокской городской службы спасения.

В 16.30 на берег было доставлено 10 человек. Состояние здоровья спасённых удовлетворительное. Медицинская помощь людям не понадобилась, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на МЧС.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]