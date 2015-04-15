Новости Общество

QR Код этой страницы
Вчера, 13:39
  0

Навигационный период для маломерных судов открывается в Приморье

Навигационный период для маломерных судов открывается в Приморье

Фото: korabley.net

Навигационный период открывается в Приморье, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС России по Приморскому краю.

«В этом году зима в Приморье сложилась не свойственная. В связи с аномально теплой погодой ледовая обстановка, особенно в морской части акватории была нестабильная. Лед постоянно находился в движении, начался ранний взлом ледового поля. Практически с середины марта, лед в морских акваториях и на реках в южной части Приморского края отсутствует. В настоящее время лед остался только в северных районах Приморья. Поэтому по многочисленным просьбам владельцев маломерных судов, а также в связи с наступлением ранней весны и схода льда постановлением губернатора Приморского края было принято решение открыть навигационный период в Приморском крае с 5 апреля», – отметил руководитель ГИМС Леонид Маковецкий.

5 апреля будет проводиться смотр судов спасателей, включающий в себя подготовку судов и экипажей – группировки РСЧС: федеральных, краевых, муниципальных спасательных формирований.

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Facebook,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:


Восток 24: Наши вести







В объективе: дети

Школьное радио





Детские Вести

Отдых у моря