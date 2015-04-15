Навигационный период для маломерных судов открывается в Приморье
Навигационный период открывается в Приморье, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС России по Приморскому краю.
«В этом году зима в Приморье сложилась не свойственная. В связи с аномально теплой погодой ледовая обстановка, особенно в морской части акватории была нестабильная. Лед постоянно находился в движении, начался ранний взлом ледового поля. Практически с середины марта, лед в морских акваториях и на реках в южной части Приморского края отсутствует. В настоящее время лед остался только в северных районах Приморья. Поэтому по многочисленным просьбам владельцев маломерных судов, а также в связи с наступлением ранней весны и схода льда постановлением губернатора Приморского края было принято решение открыть навигационный период в Приморском крае с 5 апреля», – отметил руководитель ГИМС Леонид Маковецкий.
5 апреля будет проводиться смотр судов спасателей, включающий в себя подготовку судов и экипажей – группировки РСЧС: федеральных, краевых, муниципальных спасательных формирований.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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